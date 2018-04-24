Трое воронежцев отравились угарным газом из-за самодельного болотохода

В Воронежской области трое мужчин отравились угарным газом, поездив на самодельном болотоходе.

ЧП произошло 24 апреля в Поворино. Трое мужчин ездили по разлившейся реке Хопер, но почувствовали себя плохо. Один из них позвонил знакомому на берегу и попросил помощи. Тот на лодке доплыл до болотохода, забрал пострадавших, вызвал скорую. Одного из отравившихся не удалось спасти — он скончался по пути в больницу, остальные — в реанимации.

На месте ЧП работают воронежские следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.