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Трое воронежцев отравились угарным газом из-за самодельного болотохода
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Трое воронежцев отравились угарным газом из-за самодельного болотохода 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронежской области трое мужчин отравились угарным газом, поездив на самодельном болотоходе.
ЧП произошло 24 апреля в Поворино. Трое мужчин ездили по разлившейся реке Хопер, но почувствовали себя плохо. Один из них позвонил знакомому на берегу и попросил помощи. Тот на лодке доплыл до болотохода, забрал пострадавших, вызвал скорую. Одного из отравившихся не удалось спасти — он скончался по пути в больницу, остальные — в реанимации.
На месте ЧП работают воронежские следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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