Врач медико-санитарной части УМВД России по Кировской области оказала первую помощь потерпевшей в ДТП женщине

Вчера, 23 апреля, около 7 утра вылетевшая из-под колеса автобуса металлическая пластина серьёзно ранила женщину на ул. Московской г. Кирова. Помогла женщине случайно оказавшаяся поблизости врач-отоларинголог медико-санитарной части УМВД России по Кировской области Надежда Кузнецова . Она увидела, что на противоположной стороне дороги произошло ДТП и поспешила туда.

— На проезжей части среди автобусов лежала девушка с открытой кровоточащей раной бедра, — рассказывает Надежда Анатольевна. — На месте находились сотрудники полиции, водитель и кондукторы автобусов. Сотрудники ГИБДД оказывали пострадавшей первую помощь.

Врач быстро осмотрела пострадавшую и оценив ситуацию, затянула жгут на бедре женщины, дала необходимые медикаменты и произвела ингаляцию нашатырным спиртом, а затем надела на нее свои перчатки, чтобы хоть как-то согреть девушку. До прибытия скорой помощи Надежда Анатольевна оказывала женщине эмоциональную поддержку, оставалась с ней рядом, по просьбе пострадавшей сообщила ей на работу о произошедшем.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в областной Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где ей была оказана специализированная медицинская помощь.

За проявленный профессионализм Надежда Анатольевна представлена к поощрению.