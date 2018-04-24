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На дорогах Днепропетровской области усилят габаритно-весовой контроль
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На дорогах Днепропетровской области усилят габаритно-весовой контроль 

Auto.Today 27 минут назад
Фото: Auto.Today
Как сообщают в Днепропетровской областной государственной администрации, на дорогах региона будут построены площадки, осуществляющие габаритно-весовой контроль грузового автотранспорта. Первые такие объекты планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году — на трассе Днепр-Кобеляки-Царичанка-Решетиловка (рядом с селом Партизанское) и на криворожском направлении (перед транспортной развязкой на Каменское).
Проверка веса грузовиков будет производиться с помощью весовых комплексов, предоставленных государственной службой «Укртрансбезпека». Они оснащены компьютером и электронными весами. Пользоваться этой спецтехникой достаточно просто. После того, как фура заедет на весы, на компьютер через Wi-Fi передаются результаты взвешивания. Водителю остается только получить талон, в котором указан вес его транспортного средства.
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