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Китаянка попала в больницу из-за упавшей на нее с «неба» собаки
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Китаянка попала в больницу из-за упавшей на нее с «неба» собаки 

РИА Новости 23 минуты назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Жительница Китая попала в больницу после того, как на нее упала собака. Инцидент засняла камера видеонаблюдения, сообщает Daily Mail.
На кадрах видно, что женщина подходила к подъезду жилого дома, когда сверху на нее упал пес. Удар пришелся в голову и шею, и она потеряла сознание. Животное убежало.
Очевидцы происшествия вызвали скорую. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и травму шеи.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и ищет владельца собаки.
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