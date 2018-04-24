Легковушка Volvo насмерть сбила мужчину на трассе «Нарва»

Легковушка на трассе «Нарва» насмерть сбила человека 12 апреля. Погибший был одет во все черное. Об этом сообщают правоохранительные органы

Машина сбила человека на 129 километре трассы «Нарва» рядом с поселком Алексеевка. Известно, что у легковушки Volvo петербургские номера. О ДТП в полицию сообщил водитель.

На вид погибшему примерно 30-35 лет. Мужчина был одет в черные джинсы, серый свитер и синюю куртку на оранжевой молнии с капюшоном. На ногах у погибшего были зимние ботинки. Его личность устанавливает полиция.