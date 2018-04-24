В Троснянском районе обвалилась дорога

Дефекты на дороге общего пользования деревня Ильино-Нагорное — деревня Покровское Троснянского района выявили при обследовании сотрудники ГИБДД по Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, в месте выброса воды на проезжей части произошло обрушение грунта. Автодорога проходит по плотине и её подмыло водой. В настоящее время сообщение между населёнными пунктами перекрыто.

ГИБДД по Троснянскому району накануне, 23 апреля, выдала предписание владельцу дороги временно ограничить движение транспорта, вплоть до полного закрытия трассы. На месте установлены специальные знаки.

Движение транспорта на этом участке ограничат до устранения провала.