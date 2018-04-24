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Полицейские проверили безопасность легковых такси в Оренбурге
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Полицейские проверили безопасность легковых такси в Оренбурге 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Сотрудники полиции вместо с волонтерами и журналистами проверили безопасность легковых такси на маршрутах.
Так сотрудники отделения технического надзора ОГИБДД совместно с представителями общественной организации «Антидиллер» и журналистами ГТРК «Оренбург» в рамках акции «Безопасность на маршруте» проверили 12 водителей такси.
Волонтеры в качестве пассажиров заказывали такси, в конце маршрута сотрудники полиции проводили остановку данных автомобилей и проверку документов у водителей. При этом за нарушения к административной ответственности привлекли 5 водителей.
Кроме того, к административной ответственности привлечены два должностных лица и возбужден один материал в отношении юридического лица по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа».
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