Полицейские проверили безопасность легковых такси в Оренбурге

Сотрудники полиции вместо с волонтерами и журналистами проверили безопасность легковых такси на маршрутах.

Так сотрудники отделения технического надзора ОГИБДД совместно с представителями общественной организации «Антидиллер» и журналистами ГТРК «Оренбург» в рамках акции «Безопасность на маршруте» проверили 12 водителей такси.

Волонтеры в качестве пассажиров заказывали такси, в конце маршрута сотрудники полиции проводили остановку данных автомобилей и проверку документов у водителей. При этом за нарушения к административной ответственности привлекли 5 водителей.

Кроме того, к административной ответственности привлечены два должностных лица и возбужден один материал в отношении юридического лица по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа».