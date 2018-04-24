ЦОДД: Полноценные беспилотные автомобили не появятся в Москве в ближайшие два-три года 

Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя — начальник Ситуационного центра ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Александр Евсин.
«В ближайшие годы он (полноценный беспилотный автомобиль — прим. Агентства «Москва») не появится, именно так, чтобы ездить. Сейчас рядом с Садовым кольцом ездит беспилотный автомобиль «Яндекс. Драйв», но это все таки движение номинально беспилотное, там все равно сидит человек, который отвечает за все, что произойдет с этим автомобилем. А в том режиме, чтобы ответственность за вождение этого автомобиля была на производителе автомобиля и за содержание инфраструктуры, которая обеспечивает его безаварийное движение, я думаю, это перспектива недалекого будущего, но не ближайшие два-три года точно», — сказал А. Евсин.
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что Минтранс РФ готовит изменения в законодательство РФ для доступа беспилотников к дорогам общего пользования.