ЦОДД: Полноценные беспилотные автомобили не появятся в Москве в ближайшие два-три года 

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ЦОДД: Движение на ул. Новый Арбат в сторону области ограничено из-за провала грунта

Выпуск легковых автомобилей в РФ увеличился в январе-марте на 19,9% - до 370 тыс. машин

Перевозки личного транспорта в вагонах-автомобилевозах в РФ выросли в январе-марте на 10% - до 1,5 тыс.