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«Это проезд к жилым домам»: мэрия запретит парковку на дублере улицы Восточной
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«Это проезд к жилым домам»: мэрия запретит парковку на дублере улицы Восточной 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В мае на дублере улицы Восточной от дома № 76 до дома № 82 начнут работать эвакуаторы. Здесь появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
В администрации Екатеринбурга объясняют, что этот двухсотметровый участок дороги нужен для проезда к жилым домам, расположенным между параллельными улицами Восточной и Мичурина.
Но этот участок популярен среди автомобилистов, которые приезжают сюда в кафе и магазины. В мэрии говорят, что оставляемые вдоль дублера машины затрудняют обзор проезжающим мимо водителям. Кроме того, из-за них в ДТП попадают пешеходы.
— Городские власти приняли решение об установке на опасном участке соответствующих дорожных знаков, запрещающих остановку автомобилей и предупреждающих о работе автоэвакуаторов, — рассказали в мэрии.
С начала этого года знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» появятся ещё на пяти улицах.
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