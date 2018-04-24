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«Смельчаки поехали по полю». Смотрим, как нижегородцы объезжают пробку на М7
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«Смельчаки поехали по полю». Смотрим, как нижегородцы объезжают пробку на М7 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— Из-за ремонта моста через Кудьму, дорогу через Подлесово окончательно разбили, — сообщают нижегородцы в соцсети. — Застряла груженая «Газель». Безуспешно пытались вытащить «буханкой», порвали несколько тросов. Смельчаки поехали по полю. На низких машинах тут теперь навряд ли проехать. В итоге« Газель» вытащили практически на руках. Вот видео с места событий:
Ситуацию усугубляла дождливая погода, посетившая регион в минувшие выходные.
ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» ремонтирует два моста — через речки Кудьма (447-й км трассы) и Гремячка (552-й км). На мосту через Кудьму проезжая часть сужена до одной полосы, организовано реверсивное движение со светофором, скорость движения ограничена до 40 км/ч. На мосту через Гремячку для движения доступны две полосы (по одной — в каждом направлении).
Первоначально объявили, что ограничение будет действовать до конца года. Но позднее «Упрдор Москва — Нижний Новгород» заявило, что планирует восстановить движение 26 мая. Но при этом в сообщении оговорено, что по мере производственной необходимости ограничения могут вводиться повторно.
Поэтому Госавтоинспекция рекомендует направляться в объезд: по автодорогам Нижний Новгород — Саратов и Кстово — Дальнее Константиново. «Крюк» составит свыше 90 километров, но, по мнению автоинспекторов, позволит сократить временные потери.
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