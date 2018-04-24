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В 2018 году на омских дорогах погибло 39 человек
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В 2018 году на омских дорогах погибло 39 человек 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов.
Сегодня, 24 апреля, в Омске в пресс-центре «МКР-Медиа» состоялся круглый стол на тему «Обеспечение безопасности дорожного движения». В нём приняли участие представители полиции, депутаты, предприниматели и организации, осуществляющие пассажирские перевозки, и другие.
Так, заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов сообщил, что в 2018 году в регионе произошло 591 ДТП. В них погибло 39 человек. Ещё 758 человек получили травмы. В каждой третьей аварии происходит наезд на пешеходов. В 222 ДТП 19 пешеходов погибли. Этот показатель увеличился на 30% по сравнению с 2017 годом.
Заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Омской области Игорь Триколе также добавил, что на одну тысячу населения в Омской области в ДТП погибают более 13 человек.
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