В 2018 году на омских дорогах погибло 39 человек

Об этом сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов.

Сегодня, 24 апреля, в Омске в пресс-центре «МКР-Медиа» состоялся круглый стол на тему «Обеспечение безопасности дорожного движения». В нём приняли участие представители полиции, депутаты, предприниматели и организации, осуществляющие пассажирские перевозки, и другие.

Так, заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов сообщил, что в 2018 году в регионе произошло 591 ДТП. В них погибло 39 человек. Ещё 758 человек получили травмы. В каждой третьей аварии происходит наезд на пешеходов. В 222 ДТП 19 пешеходов погибли. Этот показатель увеличился на 30% по сравнению с 2017 годом.