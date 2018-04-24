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Более 20 тревожных сообщений и два порыва высотой с 10-этажку: итоги проверки теплосетей в Тюмени
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Более 20 тревожных сообщений и два порыва высотой с 10-этажку: итоги проверки теплосетей в Тюмени 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Во вторник, 24 апреля, в областной столице состоялись плановые испытания теплосетей в контуре ТЭЦ-2 на прочность. Несмотря на то, что об возможных авариях предупреждали заранее, как минимум на двух адресах теплосети не выдержали сегодняшнюю проверку. Речь идёт про улицы Василия Гольцова, где фонтан с водой за несколько минут вырос до уровня десятого этажа, и про Пермякова, где от случившегося остались огромные лужи.
— В настоящий момент температурный режим на ТЭЦ-2 восстановлен согласно графику. В течение дня поступило более 20 сообщений о возможных технологических инцидентах, все они проверяются оперативными бригадами. Идет подготовка к проведению ремонтных работ в районе дома 26 по улице Гольцова и дома 78 по улице Пермякова, — сообщили 72.ru в компании УСТЭК.
О том, как коммунальщики устраняли последствия масштабных порывов, как водой заливало припаркованные машины и что говорили очевидцы на месте происшествия — можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
В прошлом году температурные испытания теплосетей наделали немало шума и серьёзных проблем. В апреле 2017 года испытывали ТЭЦ-1. В результате этого по Тюмени случилось больше 40 прорывов как мелких, так и крупных. Кипяток заливал дома, парковки, машины. Пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью.
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