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Кировское ГИБДД опровергло информацию о побеге водителя после наезда на забор детсада
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Кировское ГИБДД опровергло информацию о побеге водителя после наезда на забор детсада 

360tv.ru 2 часа назад
В кировском ГИБДД подтвердили «360» факт ДТП, в котором внедорожник Land Cruiser Prado снес забор детского сада №63. В ведомстве отметили, что водитель не скрылся с места аварии, как сообщалось ранее.
Сегодня в 9:21 минуту в городе Кирове на улице Молодая Гвардия, дом № 63, по предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением и совершила наезд на забор детского сада № 31. В результате ДТП пострадавших нет, в момент аварии на территории садика детей не было
— сообщение ГИБДД.
По данному факту проводится проверка. Женщина с места ДТП не сбежала.
По информации ИА Nation News, внедорожник пока не убрали. Он продолжает стоять, перегородив тротуар.
Ранее пользователи соцсетей опубликовали фотографии с места ДТП. На кадрах видно, что черный автомобиль снес ограждение и стоит уже на территории детского сада.
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