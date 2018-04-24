Кировское ГИБДД опровергло информацию о побеге водителя после наезда на забор детсада

В кировском ГИБДД подтвердили «360» факт ДТП, в котором внедорожник Land Cruiser Prado снес забор детского сада №63. В ведомстве отметили, что водитель не скрылся с места аварии, как сообщалось ранее.

Сегодня в 9:21 минуту в городе Кирове на улице Молодая Гвардия, дом № 63, по предварительным данным, женщина-водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением и совершила наезд на забор детского сада № 31. В результате ДТП пострадавших нет, в момент аварии на территории садика детей не было

— сообщение ГИБДД.

По данному факту проводится проверка. Женщина с места ДТП не сбежала.

По информации ИА Nation News, внедорожник пока не убрали. Он продолжает стоять, перегородив тротуар.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали фотографии с места ДТП. На кадрах видно, что черный автомобиль снес ограждение и стоит уже на территории детского сада.