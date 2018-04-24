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В Башкирии экс-инспектора ГИБДД признали виновным в коррупции и угоне
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В Башкирии экс-инспектора ГИБДД признали виновным в коррупции и угоне 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Республике Башкортостан приговорили к 5 годам условно бывшего инспектора ГИБДД, который в ноябре 2017-го потребовал у водителя, нарушившего ПДД, взятку, а затем пытался скрыться от сотрудников полиции на чужой автомашине, угрожая водителю оружием. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.
Следствие и суд установили, что 17 ноября 2017 года 34-летний сотрудник ДПС, исполняя свои должностные обязанности на перекрестке улиц Кольцевая-Ульяновых в городе Уфе, остановил водителя за выезд на полосу встречного движения и потребовал у него 2 тысячи рублей за непривлечение по выявленному нарушению.
Увидев, что его незаконные действия обнаружили сотрудники контрольно-профилактического отдела Управления ГИБДД, остановил проезжавший мимо автомобиль «Шевроле-Нива» и, угрожая табельным оружием, заставил водителя продолжить движение. На одном из перекрестков водителю удалось сбежать.
В ходе расследования уголовного дела инспектор ГИБДД был уволен со службы. Свою вину в преступлениях он признал частично.
Приговором суда ему назначено 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать должности в органах государственной власти на срок 2 года.
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