В Башкирии экс-инспектора ГИБДД признали виновным в коррупции и угоне

В Республике Башкортостан приговорили к 5 годам условно бывшего инспектора ГИБДД , который в ноябре 2017-го потребовал у водителя, нарушившего ПДД, взятку, а затем пытался скрыться от сотрудников полиции на чужой автомашине, угрожая водителю оружием. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.

Следствие и суд установили, что 17 ноября 2017 года 34-летний сотрудник ДПС, исполняя свои должностные обязанности на перекрестке улиц Кольцевая-Ульяновых в городе Уфе, остановил водителя за выезд на полосу встречного движения и потребовал у него 2 тысячи рублей за непривлечение по выявленному нарушению.

Увидев, что его незаконные действия обнаружили сотрудники контрольно-профилактического отдела Управления ГИБДД, остановил проезжавший мимо автомобиль «Шевроле-Нива» и, угрожая табельным оружием, заставил водителя продолжить движение. На одном из перекрестков водителю удалось сбежать.

В ходе расследования уголовного дела инспектор ГИБДД был уволен со службы. Свою вину в преступлениях он признал частично.

Приговором суда ему назначено 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать должности в органах государственной власти на срок 2 года.