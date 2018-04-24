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Более 900 автомобилей проверили полицейские в Вологде за двое суток
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Более 900 автомобилей проверили полицейские в Вологде за двое суток 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Широкомасштабные рейды прошли в минувшие выходные в областной столице. В них приняли участие представители различных подразделений УМВД: дорожные полицейские, сотрудники уголовного розыска, УУП и ПДН, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, а также полицейские-кинологи. В ночное время они дежурили на основных транспортных развязках города, съездах с мостов и выездов из дачных кооперативов.
В поле зрения сотрудников ГИБДД попали порядка 900 автомобилей, при этом пресечено 140 нарушений Правил дорожного движения. Самое частое из выявленных нарушений — тонировка лобовых стекол. Большинство автолюбителей устранили этот недостаток на месте, отрывая полимерные пленки со стекол. Также задержано 7 нетрезвых водителей. Один из нарушителей уже не раз попадался в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас ему грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.
Кроме того, в ходе рейдов полицейские задержали 11 человек, находящихся в розыске. Было раскрыто 10 преступлений — от кражи золотых изделий и цифровой техники до незаконного хранения боеприпасов и попытки сбыта обреза.
Рейды затронули и предпринимателей — незаконно вели торговлю 22 человека. Также зафиксировано пять случаев нелегальной продажи алкоголя. В результате рейда полицейские изъяли 114 бутылок со спиртным общей стоимостью порядка 12 тысяч рублей.
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