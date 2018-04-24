В Оренбурге скончалась девушка, которую на Радоницу переехал автобус

23 апреля умерла девушка, пострадавшая на остановке «Газовик».

Девушка скончалась в реанимации. После происшедшего у нее был разрыв печени и внутренних органов. Из собственного источника стало известно, что похоронят девушку 25 апреля в Бузулуке.

Напомним, погибшая ехала вечером на Радоницу в Никольский собор. На остановке «Газовик» она начала выходить из автобуса 45 маршрута, но водитель, не заметив, что девушка еще не вышла, захлопнул двери и тронулся. Нога пассажирки застряла, она упала, и автобус переехал ее.