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В Оренбурге скончалась девушка, которую на Радоницу переехал автобус
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В Оренбурге скончалась девушка, которую на Радоницу переехал автобус 

АиФ-Оренбург 40 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
23 апреля умерла девушка, пострадавшая на остановке «Газовик».
Девушка скончалась в реанимации. После происшедшего у нее был разрыв печени и внутренних органов. Из собственного источника стало известно, что похоронят девушку 25 апреля в Бузулуке.
Напомним, погибшая ехала вечером на Радоницу в Никольский собор. На остановке «Газовик» она начала выходить из автобуса 45 маршрута, но водитель, не заметив, что девушка еще не вышла, захлопнул двери и тронулся. Нога пассажирки застряла, она упала, и автобус переехал ее.
Следователь СУ МУ МВД России «Оренбургское» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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