Под Самарой перевернулся Mitsubishi, пострадала пассажирка иномарки 

АиФ-Самара: последние новости

В Похвистнево поезд отрезал мужчине голову и ноги

В Жигулевске из-за отказа тормозов КамАЗа столкнулись пять автомобилей

В Самаре опять провалился асфальт, на этот раз в 12-м кв. Мехзавода