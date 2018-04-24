Под Самарой перевернулся Mitsubishi, пострадала пассажирка иномарки 

В понедельник, 23 апреля, в 18:30, в Алексеевском районе, 36-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля Mitsubishi, следуя по автодороге «Богатое — Самара — Оренбург», по предварительной версии полицейских, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил опрокидывание машины, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате автомобильной аварии 38-летняя пассажирка иномарки получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент совершения аварии водитель Mitsubishi находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.