Юный нарушитель ПДД на велосипеде угодил под колёса в Ставрополе

Велосипедист-нарушитель попал под машину в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Вечером 23 апреля десятилетний мальчик катался недалеко от дома и переезжал на велосипеде по перекрёстку. Ребёнок не носил шлем и светоотражатели, поэтому был незаметен для водителя. Кроме того, мальчик не спешился на переходе, как предписано правилами дорожного движения.

Попав под колёса, мальчик получил травму головы и перелом голени. Ребёнка доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет, почему велосипедист так грубо нарушает правила дорожного движения.