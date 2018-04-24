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Юный нарушитель ПДД на велосипеде угодил под колёса в Ставрополе
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Юный нарушитель ПДД на велосипеде угодил под колёса в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Велосипедист-нарушитель попал под машину в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Вечером 23 апреля десятилетний мальчик катался недалеко от дома и переезжал на велосипеде по перекрёстку. Ребёнок не носил шлем и светоотражатели, поэтому был незаметен для водителя. Кроме того, мальчик не спешился на переходе, как предписано правилами дорожного движения.
Попав под колёса, мальчик получил травму головы и перелом голени. Ребёнка доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет, почему велосипедист так грубо нарушает правила дорожного движения.
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