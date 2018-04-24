Мотополицейские выехали патрулировать улицы Красноярска

Инспекторы специального подразделения ДПС с сегодняшнего дня несут службу «на железных конях». Мотовзвод будет патрулировать улицы Красноярска уже восьмой раз. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Это уже восьмой сезон красноярских мотополицейских. Опыт прошлых лет показал, что мотопатрули ДПС эффективны при выявлении различных нарушений ПДД и профилактике

дорожно-транспортных

происшествий с участием мототранспорта

В этом году мотовзвод будет проводить профилактические рейды как в черте города, так и за его пределами и в местах массового отдыха. В ближайшее время спецподраздление откроет официальный мотосезон в краевом центре.

В Подмосковье старт мотосезону дали 21 апреля. По традиции, он начался с праздника «Мы вместе за безопасность дорожного движения!».