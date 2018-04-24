Ещё
Мотополицейские выехали патрулировать улицы Красноярска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мотополицейские выехали патрулировать улицы Красноярска 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Инспекторы специального подразделения ДПС с сегодняшнего дня несут службу «на железных конях». Мотовзвод будет патрулировать улицы Красноярска уже восьмой раз. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Это уже восьмой сезон красноярских мотополицейских. Опыт прошлых лет показал, что мотопатрули ДПС эффективны при выявлении различных нарушений ПДД и профилактике
дорожно-транспортных
происшествий с участием мототранспорта
— командир полка ДПС Владимир Евсеенко.
В этом году мотовзвод будет проводить профилактические рейды как в черте города, так и за его пределами и в местах массового отдыха. В ближайшее время спецподраздление откроет официальный мотосезон в краевом центре.
В Подмосковье старт мотосезону дали 21 апреля. По традиции, он начался с праздника «Мы вместе за безопасность дорожного движения!».
360tv.ru: последние новости
Мужчину задавило буром экскаватора в ЯНАО Хозяин угнанной иномарки узнал ее в объявлении о продаже Пенсионерка пострадала в ДТП со скорой помощью в Армавире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
В Европе начали продавать универсалы Lada Vesta
Казахстан закрыл границу с Россией81
KIA предложит россиянам новый бюджетный кроссовер
Два внедорожника против русского бездорожья
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение