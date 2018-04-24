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Приезжая автомобилистка сбила ребенка на Московском проспекте Зеленограда
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Приезжая автомобилистка сбила ребенка на Московском проспекте Зеленограда 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Зеленоградская полиция расследует обстоятельства наезда на малолетнего пешехода, совершенного в субботу, 21 апреля в районе Савелки. Как сообщили в ГИБДД округа, дорожно-транспортное происшествие произошло в 15.40 на Московском проспекте напротив корпуса 606.
Девятилетняя жительница Зеленограда, переходившая проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, была сбита автомобилем «Киа Спортейдж». За рулем иномарки, следовавшей по проспекту в сторону улицы Юности, сидела 36-летняя жительница Пензенской области. В результате наезда, девочка получила различные травмы и была госпитализирована в детскую больницу Москвы.
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