Приезжая автомобилистка сбила ребенка на Московском проспекте Зеленограда

Зеленоградская полиция расследует обстоятельства наезда на малолетнего пешехода, совершенного в субботу, 21 апреля в районе Савелки. Как сообщили в ГИБДД округа, дорожно-транспортное происшествие произошло в 15.40 на Московском проспекте напротив корпуса 606.