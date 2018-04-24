«Водный союз»: яма на Карла Маркса, куда провалилась легковушка, была огорожена

«Водный союз» прислал в редакцию 45.ру фото ремонтируемой проезжей части на улице Карла Маркса. Фотографии сделаны вечером 21 апреля и в ночь на 22 апреля. На изображениях видно, что место раскопок огорожено рабицей, на которой прикреплены необходимые дорожные знаки. Предупреждающие знаки размещены только с одной стороны — для водителей, передвигающихся по своей полосе.

— Место раскопки было огорожено, рядом находились предупреждающие знаки. Наша дежурная служба регулярно проверяет место ограждения, в том числе и ночью. О работах на проезжей части мы объявили заранее — можем еще раз посоветовать водителям выбирать скоростной режим в соответствии с обстановкой, — отметила пресс-секретарь организации Надежда Куликова.

А это — за несколько часов до происшествия

Напомним, в ночь на воскресенье в коммунальную яму на улице Карла Маркса провалился ВАЗ-21078. На этом месте «Водный союз» монтирует новую ветку трубопровода: из-за газовой коррозии труб пришло в негодность асфальтовое покрытие.