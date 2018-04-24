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Хозяин угнанной иномарки узнал ее в объявлении о продаже
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Хозяин угнанной иномарки узнал ее в объявлении о продаже 

360tv.ru 1 час назад
У жителя Екатеринбурга угнали автомобиль, а позже он обнаружил объявление о продаже своей Toyota Corolla в интернете. Вернуть транспортное средство оказалось не так‐то просто. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Объявление о продаже угнанной Toyota Corolla увидели знакомые Игоря Яцко и сообщили ему об этом. Владелец автомобиля обратился в полицию, где ему посоветовали сначала опознать машину. После этого продавец, который передавал фото новых документов на машину его законному владельцу, исчез. По  вин-коду
мужчина отследил транспортное средство. Его купил бывший сотрудник полиции Марсель Ситдиков.
Я сообщил в полицию, что авто уже продали. Они пробили, на кого он зарегистрирован, и поехали к покупателю По пути полицейские
зачем-то  позвонили ему и сообщили, что авто предположительно в угоне и необходимо его осмотреть
— Игорь Яцко.
Новый владелец Toyota заявил, что вернул автомобиль обратно продавцу вместе с телефоном, «якобы это было их условие». Машину найти так и не удалось. Возбуждено уголовное дело.
Ранее судимый житель Краснодара угнал автомобиль, чтобы распилить его и сдать на металлолом. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.
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