Хозяин угнанной иномарки узнал ее в объявлении о продаже

У жителя Екатеринбурга угнали автомобиль, а позже он обнаружил объявление о продаже своей Toyota Corolla в интернете. Вернуть транспортное средство оказалось не так‐то просто. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Объявление о продаже угнанной Toyota Corolla увидели знакомые Игоря Яцко и сообщили ему об этом. Владелец автомобиля обратился в полицию, где ему посоветовали сначала опознать машину. После этого продавец, который передавал фото новых документов на машину его законному владельцу, исчез. По вин-коду

мужчина отследил транспортное средство. Его купил бывший сотрудник полиции Марсель Ситдиков.

Я сообщил в полицию, что авто уже продали. Они пробили, на кого он зарегистрирован, и поехали к покупателю По пути полицейские

зачем-то позвонили ему и сообщили, что авто предположительно в угоне и необходимо его осмотреть

— Игорь Яцко.

Новый владелец Toyota заявил, что вернул автомобиль обратно продавцу вместе с телефоном, «якобы это было их условие». Машину найти так и не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее судимый житель Краснодара угнал автомобиль, чтобы распилить его и сдать на металлолом. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.