Междугородние перевозки запретят в Свердловской области

По данным ведомства, из-за сильного снегопада, который обрушился на Свердловскую область, в регионе произошло уже 50 аварий. Причиной «дня жестянщика» стал не только снег, но и неправильно выбранный скоростной режим и дистанция, а также излишний оптимизм водителей: многие участники ДТП уже успели переобуть зимнюю резину на летнюю.

Сейчас трассы очищает 101 единица техники, еще 33 единицы выехали на федеральные трассы. К вечеру ожидается появление гололеда и наката, поэтому водителям, которые уже сменили резину, лучше воздержаться от поездок.