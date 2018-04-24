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Междугородние перевозки запретят в Свердловской области
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Междугородние перевозки запретят в Свердловской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, из-за сильного снегопада, который обрушился на Свердловскую область, в регионе произошло уже 50 аварий. Причиной «дня жестянщика» стал не только снег, но и неправильно выбранный скоростной режим и дистанция, а также излишний оптимизм водителей: многие участники ДТП уже успели переобуть зимнюю резину на летнюю.
Сейчас трассы очищает 101 единица техники, еще 33 единицы выехали на федеральные трассы. К вечеру ожидается появление гололеда и наката, поэтому водителям, которые уже сменили резину, лучше воздержаться от поездок.
«Также направлено предупреждение на автовокзалы о необходимости при принятии Госавтоинспекцией решения незамедлительно прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта в темное время суток, для исключения чрезвычайных ситуаций», — рассказали в ГИБДД.
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