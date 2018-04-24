Две машины с одного двора: екатеринбуржцы ищут угонщиков своих авто по записям видеокамер

В Екатеринбурге со двора на Авиационной, 16 за последние два месяца угнали сразу два автомобиля, еще один пытались украсть из соседнего двора. Территория у 16-го дома находится под видеонаблюдением, но злоумышленников это не останавливает.

Первый случай произошел в ночь с 4 на 5 марта: у автовладельца Алексея угнали BMW X5, машина была 2008 года выпуска. А 18 апреля в 10:15 утра с этого же места у екатеринбуржца по имени Лев угнали автомобиль Honda CR-V — тоже 2008 года.

Не надеясь на полицию, пострадавшие начали сами вести расследование. В частности они узнали, что несколько месяцев назад от соседнего дома некие похитители пытались увезти Toyota RAV4. Угонщиков было трое. Но украсть машину они не успели, так как их спугнули. Один из предполагаемых угонщиков, убегая, попал на камеру наблюдения.

Пострадавшие считают, что он мог быть причастен и к угонам их машин.

Мужчины уверены, что полиция их проблемой не занимается.

— В полиции мне ничего не говорят, хотя я предоставил им фото и видео, — заметил Лев.

По словам владельца BMW X5, оба дела об угонах ведет один и тот же следователь.

— Полиция не занимается. Даже опись вещей, которые у меня были в машине, не сделали. Следователь каждый раз мне отвечает: «В разработке», а когда я начинаю задавать вопросы, он мне отвечает, что занят и не может говорить, — рассказал хозяин угнанного BMW Алексей.

Первоначально в полиции мужчине вообще не поверили и, по его словам, попросили пройти полиграф.

— Меня даже допрашивали на полиграфе, так как сначала не поверили мне. Сказали, что машины такого года и такой марки не угоняют. Мне сказали, что если бы это была Mazda 3 или Toyota, то вопросов бы не было и дело бы сразу возбудили. Опер мне сказал, что угнанный BMW X5 — первый случай за его 15-летнюю практику в Екатеринбурге, — рассказал E1.RU Алексей.

После угона на одном из объявлений на Avito мужчина опознал колеса со своей машины. После этого он позвонил в полицию и попросил съездить с ним, поскольку продавец мог быть причастен к угону. По словам Алексея, ехать с ним полицейские не хотели, объясняя, что у них в данный момент нет свободной машины. Пострадавший предоставил автомобиль сам. После встречи с продавцом колес следователь заявил, что информация о том, что эти покрышки с угнанного авто, не подтвердилась. Также Алексей отмечает, что угон произошел спустя неделю после того, как он обратился в автосервис, где оставлял ключи от автомобиля. Но, по его словам, полиция в этот автосервис даже не приходила.

Портал E1.RU попросил комментарии в полиции Екатеринбурга. Там пояснили, что следствие продолжается:

— По обоим фактам хищения автотранспортных средств следственным подразделением отдела полиции № 12 возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ, — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Недавно в Екатеринбурге вынесли приговор банде из пяти человек, в общей сложности они угнали 19 иномарок. А в марте полицейские задержали двоих мужчин, которые угоняли машины, притворившись покупателями.