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Какие улицы Калининграда перекроют 1 Мая?
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Какие улицы Калининграда перекроют 1 Мая? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Схему движения поменяет и общественный транспорт
1 мая для движения автотранспорта закроют некоторые центральные улицы областного центра. Ограничения будут действовать с 09.00 до 13.30.
временно закроют движение транспорта по Ленинскому проспекту на участке от ул. Черняховского до ул. Театральной;введут одностороннее движение транспорта по Ленинскому проспекту в направлении от ул. Театральной до ул. Шевченко.
Автомобилистов просят убрать машины с территории проведения шествий и митингов.
Кстати, схему движения поменяет и общественный транспорт.
Автобусные маршруты, следующие с Ленинского проспекта на ул. Черняховского, направят по Ленинскому проспекту, ул. Шевченко, ул. Пролетарской, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту. Автобусы, которые с Ленинского идут на проспект Мира, поедут на Московский проспект, далее — на Гвардейский, ул. Театральную, проспект Мира и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по проспекту Мира, ул. Театральной, Ленинскому проспекту и далее по маршруту.
До 13.30 изменится схема движения троллейбусов:
троллейбус № 1 направят по Ленинскому, Московскому, Гвардейскому проспектам, ул. Театральной, проспекту Мира, ул. Косм. Леонова, ул. Марш. Борзова и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по ул. Комсомольской, проспекту Мира, ул. Театральной, Ленинскому проспекту;троллейбус № 5 поедет по Ленинскому, Московскому, Гвардейскому проспектам, ул. Театральной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении по привычному маршруту;троллейбус № 6 направят по ул. Театральной, Ленинскому проспекту до конечного остановочного пункта «Южный вокзал». В обратном направлении от Южного вокзала по Ленинскому проспекту, ул. Театральной и далее посуществующей схеме движения;троллейбус № 7 будет следовать по Московскому, Ленинскому проспектам до конечного остановочного пункта «Южный вокзал». В обратном направлении от Южного вокзала по Ленинскому, Московскому проспектам и далее согласно существующей схеме движения.
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