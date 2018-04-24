Мужчину задавило буром экскаватора в ЯНАО 

Сотрудник ООО «Нордстрой» погиб при обслуживании экскаватора в ЯНАО. Проводится расследование, сообщило агентство Ura.ru.
Несчастный случай произошел 19 апреля на Северо-Русском
месторождении. Во время замены забурника шнека выпал крепежный элемент, в результате чего тяжелая конструкция обрушилась на 46-летнего
мужчину. Пострадавший умер по дороге в больницу.
Около станции Переделкино аэроэкспресс, курсирующий по маршруту Внуково — Москва, насмерть сбил пенсионерку. По неуточненным данным, пострадавшая переходила пути в неположенном месте.