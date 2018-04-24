Мужчину задавило буром экскаватора в ЯНАО

Сотрудник ООО «Нордстрой» погиб при обслуживании экскаватора в ЯНАО. Проводится расследование, сообщило агентство Ura.ru.

Несчастный случай произошел 19 апреля на Северо-Русском

месторождении. Во время замены забурника шнека выпал крепежный элемент, в результате чего тяжелая конструкция обрушилась на 46-летнего

мужчину. Пострадавший умер по дороге в больницу.