Через каждый метр — разбитый автомобиль: из-за снегопада на Московском тракте произошла серия ДТП

На Московском тракте в сторону Перми произошло массовое ДТП — снегопад, который обрушился на город, кажется, свёл водителей с ума.

Читатель Е1.RU прислал видео, где видно, что буквально на каждом метре стоят разбитые автомобили.

В центре города тоже много аварий и уже образовались семибалльные пробки, а водители, пока стоят, устроили чат в сервисе Яндекс. Пробки.

ГИБДД пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Из-за сильного снегопада спасатели сегодня попросили екатеринбуржцев отказаться от дальних поездок. При возникновении сложной ситуации следует немедленно сообщить о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101. Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы: +7 (800) 200-63-06 (звонок бесплатный). Служба спасения: 112, 001.

Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга также предупреждает водителей о сложной ситуации и просит быть аккуратнее на дорогах.

«В связи с изменением погодных условий ухудшилось состояние улично-дорожной сети. В связи с этим водителям необходимо выбирать скорость с учетом дорожных условий, состояния видимости, обзорности, состояния транспортного средства и перевозимого груза, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — Необходимо помнить, что резкие маневры на скользкой дороге нередко ведут к столкновению транспортных средств. Перед крутыми поворотами и спусками, перед светофорами и перекрестками необходимо снижать скорость».