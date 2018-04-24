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Через каждый метр — разбитый автомобиль: из-за снегопада на Московском тракте произошла серия ДТП
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Через каждый метр — разбитый автомобиль: из-за снегопада на Московском тракте произошла серия ДТП 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На Московском тракте в сторону Перми произошло массовое ДТП — снегопад, который обрушился на город, кажется, свёл водителей с ума.
Читатель Е1.RU прислал видео, где видно, что буквально на каждом метре стоят разбитые автомобили.
В центре города тоже много аварий и уже образовались семибалльные пробки, а водители, пока стоят, устроили чат в сервисе Яндекс. Пробки.
В ГИБДД пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Из-за сильного снегопада спасатели сегодня попросили екатеринбуржцев отказаться от дальних поездок. При возникновении сложной ситуации следует немедленно сообщить о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101. Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы: +7 (800) 200-63-06 (звонок бесплатный). Служба спасения: 112, 001.
Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга также предупреждает водителей о сложной ситуации и просит быть аккуратнее на дорогах.
«В связи с изменением погодных условий ухудшилось состояние улично-дорожной сети. В связи с этим водителям необходимо выбирать скорость с учетом дорожных условий, состояния видимости, обзорности, состояния транспортного средства и перевозимого груза, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — Необходимо помнить, что резкие маневры на скользкой дороге нередко ведут к столкновению транспортных средств. Перед крутыми поворотами и спусками, перед светофорами и перекрестками необходимо снижать скорость».
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