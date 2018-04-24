Более 10 остановок общественного транспорта переименовали в ЮВАО 

13 остановок наземного городского транспорта на территории ЮВАО было переименовано.
Так, остановка «Аптека № 462» для автобусов № 54, № 95, № 112э, № 655, № 655к, № С9 по Проектируемому проезду № 5217 в обоих направлениях теперь называется «5-й квартал Капотни, 24». Остановка «49-я городская больница» для автобусов № 54, № 95, № 655, № 655к по улице Капотня в обоих направлениях получила новое название «Филиал больницы имени Демихова». Вместо остановки «Агентство недвижимости «ИНКОМ» для автобусов № 81 и № С9 по Братиславской улице при следовании от Новомарьинской улицы теперь существует остановка «Братиславская улица, 26». Новое название — «Сквер Судакова» — получила и бывшая остановка «Краснодонская улица, 49» для автобусов № 657, № 713, № С9 по Краснодонской улице в обоих направлениях. Также остановка «Магазин „Оптика“ для автобусов № 54, № 228, № 713, № С4, № С9, № Н5 и троллейбуса № 74 по Краснодонской и Ставропольской улицам в обоих направлениях получила новое название — „Бассейн“. Вместо остановки „68-я городская больница“ для автобусов № 228, № 713, № С4, № С9, № Н5 и троллейбуса № 74 по Краснодонской улице и Волжскому бульвару теперь имеется остановка „Больница имени Демихова“. Новое название — „Улица Юных Ленинцев, 42“ — получила и бывшая остановка „Универсам „Остров“ для автобусов № Вк, № Вч и троллейбусов № 27 и № 38 по улице Юных Ленинцев в обоих направлениях. Вместо остановки „Трансагентство“ для автобусов № Вк, № Вч, № 29, № 234, № 725 по Волжскому бульвару в обоих направлениях теперь появилась остановка „Волгоградский проспект“. Еще одну остановку „Учебный комбинат“ для автобусов № 193, № 228, № 861 по Грайвороновской улице и Волжскому бульвару в обоих направлениях переименовали в „91-й квартал Грайворонова“. „Ателье проката“ для автобусов № 159 и № 169 по улице Хлобыстова в обоих направлениях — в „128-й „В“ квартал Выхина“. Вместо „Музея АЗЛК“ для автобусов № 161, № 193, № 703 по Шоссейной улице в обоих направлениях теперь имеется остановка “Налоговая инспекция». Вместо «Завода „Спецэлектрод“ для автобусов № 74, № 159, № 161, № 633, № Н5 и троллейбусов № 27 и № 38 по Волгоградскому проспекту в обоих направлениях получает — „Волгоградский проспект, 40“. А вместо „АЗЛК и ВНИПП“ для автобусов № 159, № 633 и троллейбуса № 38 по 2-й улице Машиностроения в обоих направлениях — остановка „ВНИПП“.