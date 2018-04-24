Пьяный москвич выдумал собственное заточение в подвале больницы

Москвич обратился в полицию с заявлением, что его заперли в подвале терапевтического отделения больницы имени Ерамишанцева. Прибывшие на место полицейские услышали альтернативную историю произошедшего, которая показалась им более реальной. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Мужчина рассказал, что поругался с персоналом больницы, после чего его заперли в подвале.

Прибывшие на место сотрудники пообщались с врачами, которые рассказали, что мужчина поступил в учреждение с признаками сильного алкогольного опьянения 22 апреля около полуночи. Его обследовали, но пациент отказался от госпитализации и самостоятельно ушел из больницы.

Полиция обследовала территорию вокруг больницы, но не нашла пациента. На телефон он тоже не отвечал. Проводится проверка.

Накануне полиция совершила рейд на один из московских борделей. Примечательно, что в помещении был активист, который делал некую «контрольную закупку». Его отказались выпускать, угрожая расправой.