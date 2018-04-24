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Врачи выписали из больницы всех жителей Белоруссии, пострадавших в ДТП под Псковом
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Врачи выписали из больницы всех жителей Белоруссии, пострадавших в ДТП под Псковом 

ТАСС 55 минут назад
ПСКОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Врачи псковской областной больницы выписали всех жителей Республики Беларусь, которые 11 апреля пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель главного врача больницы Игорь Дитрих.
Как сообщалось ранее, 11 апреля около 5:00 утра на 258-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском районе столкнулись экскаватор Volvo и микроавтобус Mercedes. В нем находились девять граждан Белоруссии. Шестерых из них доставили в псковскую областную больницу с ушибами и переломами.
"Всех жителей Белоруссии мы выписали. Одного на реанимобиле довезли до границы, чтобы он продолжил лечение в белорусских клиниках", — рассказал Дитрих.
По факту ДТП возбудили и расследуется уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
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