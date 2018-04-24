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Наказания водителей в Украине могут стать еще жестче
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Наказания водителей в Украине могут стать еще жестче 

Auto.Today 46 минут назад
Фото: Auto.Today
По словам замминистра внутренних дел Татьяны Ковальчук, МВД будет добиваться того, чтобы украинских водителей, нарушивших правила дорожного движения, наказывали более жестко. Соответствующий законопроект был зарегистрирован еще в прошлом году, но до сих пор Правительство его не рассмотрело. Этот документ предлагает сделать наказание за совершение наиболее опасных нарушений на дорогах значительно суровее. Кроме того, он предусматривает расширение полномочий полиции, а также позволяет устранить все вероятные способы избежать наказания.
В случае принятия законопроекта правонарушителей могут ждать серьезные наказания. Если нарушение ПДД привело к травмам средней тяжести, то виновник может лишиться свободы сроком до 3 лет, а также лишиться прав на вождение транспортным средством сроком до 5 лет. При нарушении, повлекшем тяжкие телесные повреждения или смерть, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет и лишения прав на вождение автомобиля до 10 лет.
Предлагается также существенно увеличить штрафы. При превышении скорости более чем на 50 км/ч — штраф 3400 грн (сейчас 510 грн). За побег с места совершения ДТП — штраф 3400 грн (сейчас 255 грн). За вождение транспортного средства без водительского удостоверения — штраф 10 200 грн (сейчас 510 грн).
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