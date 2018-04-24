Предстоящей ночью в Петербурге на развязке КАД с Волхонским шоссе закроют съезд

В ночь с 24 на 25 апреля в Петербурге полностью закроют съезд на развязке Кольцевой автодороги с Волхонским шоссе, передают «Невские новости».

Съезд с внутреннего кольца КАД в Петербург (83 км внутреннего кольца) по направлению к юго-западному таможенному посту будет закрыт в период с 23:00 24 апреля по 6:00 25 апреля.

В течение семи часов съезд будет не доступен автолюбителям в связи с проведением работ по восстановлению технических средств организации движения.

Для удобства водителей в зоне проведения работ, будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ и световая сигнализация.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» принесли извинения за временные неудобства.