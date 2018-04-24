Ещё
Предстоящей ночью в Петербурге на развязке КАД с Волхонским шоссе закроют съезд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предстоящей ночью в Петербурге на развязке КАД с Волхонским шоссе закроют съезд 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В ночь с 24 на 25 апреля в Петербурге полностью закроют съезд на развязке Кольцевой автодороги с Волхонским шоссе, передают «Невские новости».
Съезд с внутреннего кольца КАД в Петербург (83 км внутреннего кольца) по направлению к юго-западному таможенному посту будет закрыт в период с 23:00 24 апреля по 6:00 25 апреля.
В течение семи часов съезд будет не доступен автолюбителям в связи с проведением работ по восстановлению технических средств организации движения.
Для удобства водителей в зоне проведения работ, будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ и световая сигнализация.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» принесли извинения за временные неудобства.
Газета.Ru: последние новости
В Красногвардейском районе Петербурга сбили пешехода В Москве грузовик опрокинулся на две легковушки Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на востоке Москвы
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные в России иномарки
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Универсалы Lada Vesta начали продавать за евро
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение