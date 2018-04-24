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Зауральские полицейские не дали пермяку провести казахский алкоголь
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Зауральские полицейские не дали пермяку провести казахский алкоголь 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, накануне сотрудниками ДПС ГИБДД отделения полиции «Звериноголовское» межмуниципального отдела МВД России «Притобольный» на 120 километре автодороги Курган-Звериноголовское был остановлен автомобиль «Исузу» под управлением 47-летнего жителя Пермского края. Мужчина незаконно перевозил немаркированную алкогольную продукцию. В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли 800 бутылок алкоголя производства Республики Казахстан.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в полицейском управлении, в отношении нарушителя составлен протокол по статье 14.17.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей, с конфискацией продукции, являвшейся предметом административного правонарушения.
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