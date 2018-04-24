800 бутылок алкоголя зауральская полиция забрала у автомобилиста из Перми 

Сотрудники ДПС ГИБДД в Звериноголовском районе остановили на 120 километре автодороги Курган — Звериноголовское автомобиль «Исузу». За рулем был 47-летний житель Пермского края, который вез 800 бутылок немаркированного алкоголя из Казахстана.
— В отношении нарушителя составлен протокол по статье 14.17.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, являвшейся предметом административного правонарушения, — сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.