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В Псковской области спасатели подняли со дна водоема автомобиль с телом 50-летнего рыбака
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В Псковской области спасатели подняли со дна водоема автомобиль с телом 50-летнего рыбака 

Газета.Ru 1 час назад
В минувшие выходные в Печорском районе Псковской области произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 50-летний мужчина, сообщает информагентство Nation News.
По имеющимся данным, несколько рыбаков отправились ловить рыбу в одном из водоемов. Один из них сел в припаркованный у берега автомобиль «Соболь», в какой-то момент у машины завелся двигатель, и она съехала в воду. Мужчине не удалось выбраться из транспортного средства.
Спасатели прибыли на место происшествия на следующее утро. Они извлекли автомобиль с находящимся внутри телом рыбака при помощи тяжелой спецтехники. Сообщается, что мужчина мог сесть в машину, чтобы согреться, после чего задремал и не заметил, как автомобиль тронулся с места.
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