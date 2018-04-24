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Американец сбил трех людей в надежде пропустить работу
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Американец сбил трех людей в надежде пропустить работу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель США Эли Альдингер (Eli Aldinger) сбил нескольких человек из-за нежелания идти на работу. Об этом сообщил новостной портал Komo news.
Инцидент произошел в городе Ботелл, штат Вашингтон. 22-летний водитель по пути на работу специально сбил двух женщин и намеревался наехать на еще одного прохожего, но тот сумел избежать столкновения. Одну из пострадавших доставили в больницу, другой оказали помощь на месте.
После задержания мужчина признался полицейским, что хотел сделать что угодно, лишь бы не ехать на нелюбимую работу в школе. «Мне надо было поменять что-то в моей жизни, поэтому я сбил троих людей машиной. Я не хотел их убивать, только немного ранить», — признался он.
Полицейские не обнаружили в крови Альдингера ни алкоголя, ни наркотиков, также он не страдал от психических заболеваний. Однако мужчина признался, что из-за бессонницы на момент инцидента не спал уже три дня.
По словам полицейских, Альдингер хочет попасть в тюрьму. Он выразил сочувствие своим жертвам, но назвал произошедшее «жизненным опытом». Его отпустили под залог в один миллион долларов.
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