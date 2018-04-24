Ещё
Опубликован список крупнейших автодилеров России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликован список крупнейших автодилеров России 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Журнал «Автобизнесревю» опубликовал ежегодный рейтинг дилерских холдингов на автомобильном рынке России.
Четвёртый год подряд лидером рейтинга стала группа «Рольф», занимающаяся продажами автомобилей двадцати марок в Москве и Санкт-Петербурге. В прошлом году компания реализовала 84225 новых машин, на 15% больше, чем годом ранее. При этом выручка холдинга выросла на 21% до 193,3 млрд рублей.
Второе место по количеству проданных автомобилей заняла московская компания «Автомир», а третьим стал региональный холдинг «Транстехсервис» из Казани. Заметный рост показателей отмечен ещё у одной региональной компании — краснодарского холдинга «Ключавто», открывшего недавно свой первый автосалон в Москве.
Все лидеры рынка в прошлом году сумели увеличить и количество проданных автомобилей и объёмы выручки. Единственным исключением стала группа компаний «Автоспеццентр», показавшая снижение результатов.
Как отмечает «Автобизнесревю», в среднем по рынку 69% выручки дилерам приносит продажа новых автомобилей. Реализация машин с пробегам обеспечивает 15%, а продажа запчастей — 12% выручки.
Wroom.ru: последние новости
SKODA именно для вас! 9 автомобилей из особого списка Как продают подержанные «Жигули» и «Самары» под видом новых автомобилей без пробега Узбекские грузовики и автобусы MAN будут выпускать в Казахстане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доходам от «блатных номеров» нашли применение
В Сочи столкнулись два пассажирских автобуса
Адаптированный к России Explorer представят во Владивостоке
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
В Европе начали продавать универсалы Lada Vesta
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение