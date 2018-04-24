Опубликован список крупнейших автодилеров России

Журнал «Автобизнесревю» опубликовал ежегодный рейтинг дилерских холдингов на автомобильном рынке России.

Четвёртый год подряд лидером рейтинга стала группа «Рольф», занимающаяся продажами автомобилей двадцати марок в Москве и Санкт-Петербурге. В прошлом году компания реализовала 84225 новых машин, на 15% больше, чем годом ранее. При этом выручка холдинга выросла на 21% до 193,3 млрд рублей.

Второе место по количеству проданных автомобилей заняла московская компания «Автомир», а третьим стал региональный холдинг «Транстехсервис» из Казани. Заметный рост показателей отмечен ещё у одной региональной компании — краснодарского холдинга «Ключавто», открывшего недавно свой первый автосалон в Москве.

Все лидеры рынка в прошлом году сумели увеличить и количество проданных автомобилей и объёмы выручки. Единственным исключением стала группа компаний «Автоспеццентр», показавшая снижение результатов.

Как отмечает «Автобизнесревю», в среднем по рынку 69% выручки дилерам приносит продажа новых автомобилей. Реализация машин с пробегам обеспечивает 15%, а продажа запчастей — 12% выручки.