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Всех пострадавших в ДТП с автобусом жителей Белоруссии выписали из больницы
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Всех пострадавших в ДТП с автобусом жителей Белоруссии выписали из больницы 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Все жители Белоруссии, пострадавшие в ДТП в Псковской области две недели назад, выписаны из больницы, сообщил РИА Новости представитель псковской областной больницы.
Шесть человек были госпитализированы после столкновении экскаватора Volvo и микроавтобуса Mercedes в Стругокрасненском районе Псковской области 11 апреля. Все пострадавшие находились в микроавтобусе.
"Все они были выписаны", — сказал собеседник агентства.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
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