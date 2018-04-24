Всех пострадавших в ДТП с автобусом жителей Белоруссии выписали из больницы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости . Все жители Белоруссии, пострадавшие в ДТП в Псковской области две недели назад, выписаны из больницы, сообщил РИА Новости представитель псковской областной больницы. Шесть человек были госпитализированы после столкновении экскаватора Volvo и микроавтобуса Mercedes в Стругокрасненском районе Псковской области 11 апреля. Все пострадавшие находились в микроавтобусе. "Все они были выписаны", — сказал собеседник агентства. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).