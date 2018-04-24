В Сургутском районе мужчина угнал машину, чтобы «покататься»

Житель Сургутского района обратился в полицию с просьбой помочь найти его собственный автомобиль.

Мужчина оставил отечественный автомобиль возле производственной базы. В замке зажигания он оставил ключ, машина была открыта. Этим не мог не воспользоваться 30-летний сотрудник этой же базы. Он угнал машину, чтобы покататься. Хотя не имел водительского удостоверения.

Сотрудники ОМВД России по Сургутскому району быстро нашли мужчину на чужой машине. Теперь в отношение незадачливого угонщика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.