Ещё
В Сургутском районе мужчина угнал машину, чтобы «покататься»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сургутском районе мужчина угнал машину, чтобы «покататься» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Житель Сургутского района обратился в полицию с просьбой помочь найти его собственный автомобиль.
Мужчина оставил отечественный автомобиль возле производственной базы. В замке зажигания он оставил ключ, машина была открыта. Этим не мог не воспользоваться 30-летний сотрудник этой же базы. Он угнал машину, чтобы покататься. Хотя не имел водительского удостоверения.
Сотрудники ОМВД России по Сургутскому району быстро нашли мужчину на чужой машине. Теперь в отношение незадачливого угонщика завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
АиФ Югра: последние новости
130 югорчан имели водительские удостоверения без медицинского разрешения В Нижневартовском районе столкнулись «Газ» и «КамАЗ» В Покачах в аварии пострадали двое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доходам от «блатных номеров» нашли применение
В Сочи столкнулись два пассажирских автобуса
Адаптированный к России Explorer представят во Владивостоке
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
В Европе начали продавать универсалы Lada Vesta
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение