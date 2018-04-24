Ещё
Полиция уточнила количество пострадавших в ДТП в Сочи: есть несовершеннолетние
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция уточнила количество пострадавших в ДТП в Сочи: есть несовершеннолетние 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 апреля — Новая Кубань. По предварительным данным на Мамаевском перевале сегодня около 13:30 произошло столкновение маршрутного такси Hyundai County и автобуса МАЗ.
В результате ДТП пострадали 4 человека. Среди них двое подростков в возрасте 15 и 16 лет.
— Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение. — Уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, что в момент аварии в автобусе МАЗ пассажиров не было. В маршрутном такси Hyundai County кроме водителя находились 7 человек. Иномаркой управлял 50-летний мужчина. Двигаясь с центра Сочи в сторону Лазаревского района по Батумскому шоссе, на подъёме он допустил столкновение с впереди ехавшим в попутном направлении автобусом.
Новая Кубань: последние новости
В Сочи на Мамаевском перевале столкнулись маршрутка и рейсовый автобус Капитану полиции и многодетной матери грозит увольнение за пьяный дебош в кубанском супермаркете В Славянском районе водитель Lada Granta погиб при столкновении с мусоровозом
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новый внедорожник Mercedes-Maybach оказался электрическим
Доходам от «блатных номеров» нашли применение
Адаптированный к России Explorer представят во Владивостоке
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение