Полиция уточнила количество пострадавших в ДТП в Сочи: есть несовершеннолетние

Краснодар. 24 апреля — Новая Кубань. По предварительным данным на Мамаевском перевале сегодня около 13:30 произошло столкновение маршрутного такси Hyundai County и автобуса МАЗ.

В результате ДТП пострадали 4 человека. Среди них двое подростков в возрасте 15 и 16 лет.

— Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение. — Уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, что в момент аварии в автобусе МАЗ пассажиров не было. В маршрутном такси Hyundai County кроме водителя находились 7 человек. Иномаркой управлял 50-летний мужчина. Двигаясь с центра Сочи в сторону Лазаревского района по Батумскому шоссе, на подъёме он допустил столкновение с впереди ехавшим в попутном направлении автобусом.