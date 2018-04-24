На майские праздники по Петербургу пустят ночные автобусы

Во время долгих первомайских выходных петербуржцы смогут воспользоваться ночными автобусами. Они будут дублировать линии метро и доставлять пассажиров к станциям.

О расписании и маршрутах сообщает «Пассажиравтотранс» 24 апреля. В ночь с 29 на 30 апреля и с 30 апреля на 1 мая с 0:00 до 06:00 будут ездить автобусы №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые повторяют соответствующие линии подземки.

В ночь с 1 на 2 мая в период с 0:00 часов до 06:00 автобусы маршрутов №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 доставят пассажиров к станциям метро. Оплатить проезд можно будет как проездным билетом, так и купив талон.