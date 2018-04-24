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Лучше объехать: власти объявили о ремонте дороги на перекрёстке в центре Новосибирска
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Лучше объехать: власти объявили о ремонте дороги на перекрёстке в центре Новосибирска 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские коммунальщики приступают к работам по благоустройству на перекрёстке улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской.
Из-за ремонтных работ теплоэнергетики сузят дорогу на пять метров.
«С 25 апреля по 8 мая будет произведено сужение проезжей части на пять метров в районе перекрёстка улицы Семьи Шамшиных и улицы Ядринцевской», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что проезд сужают для ремонтных работ, которые запланировали специалисты «Тепловых сетей». Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
Ранее стало известно, что из-за ремонтных работ на улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку.
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