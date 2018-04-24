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СК организовал проверку после падения фрагмента окна на студентку на Урале
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СК организовал проверку после падения фрагмента окна на студентку на Урале 

RT на русском 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Следователи организовали проверку по факту падения фрагмента окна на студентку в Свердловской области. Об этом информирует следственное управление Следственного комитета России по региону.
В ведомстве заявили, что сотрудники подрядной организации выполняли работы по замене старых окон в здании общежития — один работник сбрасывал оконные конструкции на землю, а второй дежурил внизу, чтобы в зоне падения не было людей.
По данным СК, 19 апреля сотрудник, сбрасывавший старые окна, пришёл на работу пораньше, и начал демонтаж, не дождавшись напарника. В это время рядом со зданием общежития проходила 19-летняя студентка колледжа.
«В результате фрагмент окна упал на неё и причинил пострадавшей телесные повреждения, с которыми девушка была доставлена в больницу (где находится и по настоящее время). Предварительный диагноз, поставленный медиками пострадавшей, — черепно-мозговая травма», — отметили в ведомстве.
В ходе проверки следователь установит все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Вологде возбудили дело по факту травмирования школьника из-за падения снега с крыши.
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