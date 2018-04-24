Свердловский СК выяснил, почему студентка пострадала при ремонте общежития

Свердловские следователи выяснили пердварительные причины инцидента, произошедшего в Краснотурьинске. Во время ремонта в общежитии пострадала студентка, об этом сообщает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал»

В общежитии колледжа искусств за несколько дней до ЧП начали проводить замену старых окон. Во время работы один из сотрудников подрядной организации сбрасывал на землю старые оконные конструкции, а другой — обеспечивал безопасность: он стоял возле здания и не пускал прохожих в опасную зону.

Однако 19 апреля один из строителей пришел пораньше и решил начать работы без своего напарника. В момент, когда он сбросил на землю фрагмент конструкции, под окнами проходила 19-летняя студентка. Пострадавшую госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом — черепно-мозговая травма.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также определить, в полной ли мере представители подрядчика обеспечивали безопасность проведения работ. Кроме того, будет установлена степень тяжести вреда, нанесенного студентке.