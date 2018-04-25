Пакистан запретил военному атташе посольства США покидать страну

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр — РИА Новости . Власти Пакистана внесли имя военно-воздушного атташе посольства США в Исламабаде, по вине которого в результате ДТП один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы, в список лиц, которым запрещено покидать страну.

Как сообщает телеканал Geo TV, соответствующее решение правительства донес до Высокого суда Исламабада заместитель генерального прокурора страны Раджа Халид Мехмуд. Выступая в суде по этому делу, он отметил, что в данный момент атташе не может быть арестован или задержан в силу наличия у него дипломатического иммунитета. Тем не менее, он не исключил возможности того, что расследование в отношении дипломата будет доведено до конца.

"Суд может пройти лишь в том случае, если США отзовут дипломатический иммунитет", — пояснил заместитель генпрокурора Пакистана.

Седьмого апреля внедорожник, за рулем которого находился дипломат, совершил наезд на мотоцикл в окрестностях Исламабада. После столкновения водитель мотоцикла Атик Баиг скончался на месте, а его двоюродный брат был доставлен в больницу в критическом состоянии.