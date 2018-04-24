Пакистанские власти запретили дипломату из США покидать страну после смертельного ДТП

ИСЛАМАБАД, 24 апреля. / ТАСС /. Министерство внутренних дел Пакистана поместило имя военного атташе США в республике в «черный лист» — список людей, которым запрещено покидать страну. Об этом во вторник сообщает издание Tribune.

Имя дипломата, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека было помещено в «черный лист» по запросу Высокого суда Исламабада, переданному в МВД страны после поступления ходатайства от отца погибшего молодого человека, уточняет издание. На прошедшей неделе этот суд не стал принимать решение по ходатайству отца погибшего о запрете выезда дипломату, но постановил, что должна быть создана специальная комиссия, которая в течение пяти дней вынесет свое решение. При этом подобный запрос также был направлен в министерство внутренних дел Пакистана.

Выступая на заседании в суде, заместитель генерального прокурора Пакистана генерал Раджа Халид Мехмуд пояснил, что, хотя имя атташе попало в список, он не может быть арестован или задержан в данный момент в соответствии с положениями Венской Конвенции о дипломатических сношениях, что не отменяет того, что дело может быть расследовано до конца. «Если власти США примут решение, то дипломат может предстать перед судом в своей родной стране. Также есть другой вариант — американцы отзывают дипломатический иммунитет и военный атташе предстанет перед судом Пакистана», — рассказал Мехмуд.

Авария произошла 7 апреля в Исламабаде. Автомобиль марки Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился военно-воздушный атташе посольства США в Исламабаде, наехал на мотоцикл. В результате водитель мотоцикла Атик Бакир скончался на месте происшествия, пассажир байка, его двоюродный брат доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии.

По версии следствия, виновник ДТП совершил грубое нарушение правил ПДД и пересек перекресток на красный сигнал светофора. После этого американский дипломат попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан на ближайшем контрольном полицейском пункте.