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Пакистанские власти запретили дипломату из США покидать страну после смертельного ДТП
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Пакистанские власти запретили дипломату из США покидать страну после смертельного ДТП 

ТАСС 1 час назад
ИСЛАМАБАД, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Пакистана поместило имя военного атташе США в республике в «черный лист» — список людей, которым запрещено покидать страну. Об этом во вторник сообщает издание Tribune.
Имя дипломата, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека было помещено в «черный лист» по запросу Высокого суда Исламабада, переданному в МВД страны после поступления ходатайства от отца погибшего молодого человека, уточняет издание. На прошедшей неделе этот суд не стал принимать решение по ходатайству отца погибшего о запрете выезда дипломату, но постановил, что должна быть создана специальная комиссия, которая в течение пяти дней вынесет свое решение. При этом подобный запрос также был направлен в министерство внутренних дел Пакистана.
Выступая на заседании в суде, заместитель генерального прокурора Пакистана генерал Раджа Халид Мехмуд пояснил, что, хотя имя атташе попало в список, он не может быть арестован или задержан в данный момент в соответствии с положениями Венской Конвенции о дипломатических сношениях, что не отменяет того, что дело может быть расследовано до конца. «Если власти США примут решение, то дипломат может предстать перед судом в своей родной стране. Также есть другой вариант — американцы отзывают дипломатический иммунитет и военный атташе предстанет перед судом Пакистана», — рассказал Мехмуд.
Авария произошла 7 апреля в Исламабаде. Автомобиль марки Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился военно-воздушный атташе посольства США в Исламабаде, наехал на мотоцикл. В результате водитель мотоцикла Атик Бакир скончался на месте происшествия, пассажир байка, его двоюродный брат доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии.
По версии следствия, виновник ДТП совершил грубое нарушение правил ПДД и пересек перекресток на красный сигнал светофора. После этого американский дипломат попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан на ближайшем контрольном полицейском пункте.
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