Один человек погиб в ДТП с участием четырех фур под Самарой

Четыре грузовика попали в аварию на федеральной автомагистрали М‐5 «Урал» в Самарской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По сообщениям ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:30 на 918-м километре трассы. Четыре фуры столкнулись на пути к Москве. В результате инцидента погиб человек.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mercedes. Пострадавшему, которого извлекали из кабины при помощи специального оборудования, была оказана медицинская помощь

— сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии топливо не разлилось, а также груз не был поврежден. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего.

Житель США Эли Альдингер сбил троих человек по дороге на работу. Он это сделал намерено, чтобы не приходить на нелюбимую работу в школе. ЧП произошло в городе Ботелл, штат Вашингтон. 22-летний Альдингер специально наехал на двух женщин, а также пытался сбить еще одного прохожего, но тот успел избежать столкновения. Одну из пострадавших в результате ДТП доставили в больницу, а другой оказали помощь на месте.