Ещё
Один человек погиб в ДТП с участием четырех фур под Самарой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Один человек погиб в ДТП с участием четырех фур под Самарой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Самарская газета
Четыре грузовика попали в аварию на федеральной автомагистрали М‐5 «Урал» в Самарской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
По сообщениям ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:30 на 918-м километре трассы. Четыре фуры столкнулись на пути к Москве. В результате инцидента погиб человек.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mercedes. Пострадавшему, которого извлекали из кабины при помощи специального оборудования, была оказана медицинская помощь
— сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате аварии топливо не разлилось, а также груз не был поврежден. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего.
Житель США Эли Альдингер сбил троих человек по дороге на работу. Он это сделал намерено, чтобы не приходить на нелюбимую работу в школе. ЧП произошло в городе Ботелл, штат Вашингтон. 22-летний Альдингер специально наехал на двух женщин, а также пытался сбить еще одного прохожего, но тот успел избежать столкновения. Одну из пострадавших в результате ДТП доставили в больницу, а другой оказали помощь на месте.
360tv.ru: последние новости
Опубликованы кадры столкновения двух пассажирских автобусов в Сочи Иномарка въехала в забор в Сочи. Есть пострадавшие Водитель «Яндекс.Такси» избил пассажирку в Подмосковье
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новый внедорожник Mercedes-Maybach оказался электрическим
Доходам от «блатных номеров» нашли применение
Адаптированный к России Explorer представят во Владивостоке
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение