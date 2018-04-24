В Кабардино-Балкарии дежурит детский дорожный патруль безопасности

Педагоги и воспитанники дошкольного блока средней школы городского округа Баксан вместе с автоинспекторами организовали работу детского дорожного патруля безопасности.

Костюмированную акцию организаторы провели вблизи образовательных организаций, где с помощью дорожных знаков напомнили их значения и требования Правил дорожного движения, помогли взрослым людям безопасно пересечь проезжую часть и обратились к водителям.

Свои обращения самые юные инспекторы патруля посвятили призыву к внимательному поведению водителей во время управления транспортными средствами, уважении пешеходов, особенно пожилых и детей.

Дети в ярких тематических костюмах стали живым воплощением дорожной безопасности и вызвали массу положительных эмоций у взрослых участников дорожного движения.

Пешеходы и автомобилисты поблагодарили организаторов за полезные напоминания и обещали проявлять уважение ко всем людям на дороге, соблюдая требования ПДД.