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В США мужчина сбил двух человек, чтобы больше не ходить на работу
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В США мужчина сбил двух человек, чтобы больше не ходить на работу 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В американском городе Ботелл мужчина сбил несколько человек, потому что хотел пропустить работу, пишет Komo news.
По пути на работу водитель намеренно наехал на двух женщин. Одну из них доставили в больницу, второй оказали медицинскую помощь на месте.
Задержанный признался, что планировал сбить еще одного прохожего, который успел вовремя отскочить. «Мне надо было поменять что-то в жизни, поэтому я попробовал сбить троих человек машиной. Я не планировал их убивать, только немного ранить», — признался он.
Мужчина выразил пострадавшим сочувствие. Он заявил, что хочет попасть в тюрьму, потому что не готов больше ходить на нелюбимую работу. Komo news пишет, что задержанному 22 года, он работал в школе.
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