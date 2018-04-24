В США мужчина сбил двух человек, чтобы больше не ходить на работу

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости . В американском городе Ботелл мужчина сбил несколько человек, потому что хотел пропустить работу, пишет Komo news.

По пути на работу водитель намеренно наехал на двух женщин. Одну из них доставили в больницу, второй оказали медицинскую помощь на месте.

Задержанный признался, что планировал сбить еще одного прохожего, который успел вовремя отскочить. «Мне надо было поменять что-то в жизни, поэтому я попробовал сбить троих человек машиной. Я не планировал их убивать, только немного ранить», — признался он.

Мужчина выразил пострадавшим сочувствие. Он заявил, что хочет попасть в тюрьму, потому что не готов больше ходить на нелюбимую работу. Komo news пишет, что задержанному 22 года, он работал в школе.