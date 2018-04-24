«Как отца, меня волнует, что творится на дороге». Николай Наумов запустил приложение для водителей

В Перми прошла презентация нового мобильного приложения «Автокласс». Оно создано для подготовки начинающих водителей и изучения правил дорожного движения. Креативным директором приложения стал известный пермяк — звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов

Приложение «Автокласс» разработали специально для подготовки курсантов к теории и практике вождения. Кроме всех 25 глав правил дорожного движения и тестов для подготовки к теоретическому экзамену в приложении предусмотрены уроки по отдельным темам и разборы конкретных ситуаций на дороге.

Николай Наумов стал не только креативным директором приложения, но и снялся в юмористических роликах для него. По задумке разработчиков, небольшие скетчи и зарисовки должны помочь курсантам и неопытным водителям разобраться в правилах. Курсант также сможет настроить в приложении собственный график занятий, чтобы совмещать его с учебой или работой.

— Наше приложение «Автокласс» имеет конкурентные преимущества по сравнению с другими приложениями, — говорит Николай Наумов. — Мы постарались привнести юмор и конкретные боевые ситуации из реальной жизни. А когда ты обучаешься с юмором, начинаешь смотреть на сложные вещи под другим углом.

В приложении «Автокласс» представлены ролики с участием Коляна

Обучающее приложение сейчас уже запущено в Белоруссии. Теперь разработчики решили выпустить его для российских курсантов. По словам Николая Наумова, для него было принципиальным, что запуск приложения в России началось с его родного города.

— Я молодой отец, и как участник дорожного движения я очень обеспокоен тем, что происходит в реальном движении, — объясняет Николай Наумов. — Если я, как водитель с 15-летним стажем, могу быть уверен в своих действиях, то как молодой отец я обеспокоен, не влетит ли в меня человек, который растерялся на дороге. Благодаря нашему приложению «Автокласс» у людей в юном возрасте появится уверенность и поддержка на дороге.

Известный актер имеет 15 лет водительского стажа

Исполнительный директор проекта Вероника Гапеева подчеркивает, что приложение «Автокласс» будет полезно не только курсантам, но и их преподавателям.

— Прежде чем создавать наш продукт, мы провели исследования среди тех, кто собирается идти в автошколу и тех, кто сейчас учится, — рассказала Вероника Гапеева. — На основании их пожеланий и обратной связи мы создали удобную структуру и удобный контент, предусмотрели различные возможности, которые будут очень полезны курсантам и их преподавателям.

По статистике много аварий происходит по вине начинающих и неопытных водителей. Поэтому в Госавтоинспекции приветствуют обучение водителей правилам дорожного движения. Кроме того, в ГИБДД разрабатывают собственное приложение, которое позволит фиксировать нарушения на дорогах.

Новое приложение «Автокласс» должно помочь сделать дороги безопаснее

— Наша цель — это безопасность дорожного движения, — отметил начальник отдела пропаганды отдела ГИБДД по городу Перми Дамир Гилязетдинов. — Мы также сейчас разрабатывается мобильное приложение «Мобильный инспектор». С помощью него любой гражданин, зарегистрированный на портале «Госуслуг», сможет самостоятельно выявлять нарушения правил дорожного движения, их фиксировать и передавать в ГИБДД.

Курсанты автошкол Перми уже могут скачать демо-версию мобильного приложения «Автокласс» в AppStore и GooglePlay. Подробнее о приложении можно узнать на сайте «Автокласса» или в группе приложения во «ВКонтакте».

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